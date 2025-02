Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter, Inzaghi: “Di certo sarà una sfida chiave”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Simone, allenatore dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Parole anche sulladi Sabato prossimo al Maradona.sulla sconfitta contro la Juve“Tutte le sconfitte fanno male. Per come è andata la partita, quella contro la Juventus è stata una brutta sconfitta. Ci servirà senz’altro per migliorarci. Se andiamo ad analizzare le tre sconfitte in 40 giorni i miei ragazzi hanno sempre creato tantissime palle gol. Poi bisogna sempre considerare il tipo di avversario e anche il fatto che certe partite non si riesce a vincerle per questioni di centimetri. Anzi, a volte si finisce addirittura per perderle. Penso che questaumiltà e cattiveria ce l’abbia sempre avute. Sono 3 anni e mezzo che i ragazzi lo stanno dimostrando, cercando di andare sempre oltre i propri limiti e di andare più avanti possibile in ogni competizione.