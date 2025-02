Napoli-Inter i diffidati in vista del match Scudetto | ecco chi rischia la squalifica

Leggi su Sportface.it

Il bigsi avvicina sempre più. Sabato 1 marzo alle ore 18, allo stadio Diego Armando Maradona, andrà in scenavalevole per la ventisettesima giornata, che potrebbe orientare in maniera definitiva questo campionato di Serie A 2024/2025. I ragazzi di Antonio Conte contro quelli di Simone Inzaghi per novanta minuti importantissimi in chiave. Ma, occhio, qualche protagonista potrebbe non giocare la partitissima dipoiché è a rischioed è in diffida. Sabato 22 febbraio alle 20:45 si giocherà-Genoa, domenica 23 febbraio alle 12:30 sarà la volta di Como-. Andiamo a vedere chi è diffidato e dovrà stare attento al cartellino giallo.Sono due i protagonisti in casacheno di saltare il bigdella prossima settimana: uno sarà protagonista in campo e l’altro invece è in panchina.