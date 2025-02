Terzotemponapoli.com - Napoli, i grandi numeri esterni di Conte

Ildihain trasferta non troppo lontani da quelli degli azzurri a guida Spalletti. Senza Kvara ed Osimhen, la squadra del tecnico salentino continua la sua sfida all’Inter e al campionato spinta dai successi trovati lontano dalle mura amiche., in trasfertanon perde dalla prima giornata di campionatoIl Corriere dello Sport si è soffermato suiin trasferta deldi: “Ildi oggi insegue quello dello scudetto,viaggia a ritmi non troppo lontani da quelli di Spalletti senza il turbo di Kvara e Osi e anzi on the road vola come neanche la squadra che ha vinto il terzo titolo. Alla vigilia della trasferta di Como la squadra partenopea può aggrapparsi ai. In trasferta ildinon perde dalla prima giornata di campionato, a Verona il 18 agosto 2024, e da quel momento ha messo insieme dodici risultati positivi, cinque più di quelli collezionati daldi Spalletti ancora tra agosto 2022 e gennaio 2023 (sette).