Napoli-Fiorentina | biglietti in vendita

La SSCha annunciato l’apertura della predeiper il match, in programma domenica 9 marzo alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. I tagliandi saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di lunedì 24 febbraio 2025.Fasi di: Fidelity Card eliberaLa società partenopea ha previsto due fasi di. La prima, denominata Fase 1, sarà riservata ai possessori di Fidelity Card, i quali potranno beneficiare di un accesso prioritario alla pree di tariffe agevolate. Successivamente, scatterà la Fase 2, che prevede lalibera aperta a tutti i tifosi.: Vantaggi della Fidelity CardLa Fidelity Card consente ai suoi possessori non solo di acquistare in anticipo irispetto allalibera, ma anche di usufruire di uno sconto sul prezzo dei tagliandi.