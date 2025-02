Spazionapoli.it - Napoli, dato preoccupante sugli infortuni: l’allarme

Ultimissime calcio – Ildelè sempre più allarmante, soprattutto in vista degli impegni importanti ravvicinatiIldelè sempre più allarmante, soprattutto in vista degli impegni importanti ravvicinatiIlnon può soltanto limitarsi a pensare ai suoi impegni settimanali anche se dietro l’angolo comincia ad intravedersi la sfida scudetto contro l’Inter, in programma sabato prossimo alle 18. Ora c’è prima da affrontare e vincere a Como, poi si vedrà. Nel frattempo però gli azzurri sono alle prese con unnon confortante in merito agli, ben noti a tutti i tifosi. Ilanche per questa settimana dovrà fare i conti con alcuni stop importanti che hanno – sicuramente – contribuito ai tre punti guadagnati in tre partite.