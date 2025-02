Terzotemponapoli.com - Napoli, Conte sulla sfida contro il Como: nuove leve in campo

Preparativi estoIn vista dellail, Antonioha tenuto una conferenza stampa a Castel Volturno. La sessione è iniziata alle 14.45. Il tecnico ha risposto a domande che spaziano da obiettivi stagionali a scelte tattiche e gestioni delle risorse.sullo Scudetto e la Champions: obiettivi e cautelaGli interventi hanno subito toccato il tema degli obiettivi. Quando gli è stato chiesto se avrebbe firmato lo Scudetto ale la Champions all’Inter,ha risposto in modo evasivo:“No, non lo so. Ausilio? Non parlo di cose che dicono altri dirigenti o allenatori.”Una risposta che denota prudenza e la volontà di concentrarsi sul presente, evitando speculazioni esterne.Giovani in: Spinazzola e OliveraUn altro punto caldo è stato il commento sui giovani.