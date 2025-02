Napoli Conte | Il mio futuro? Cresciamo e si vedrà

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Dobbiamo lavorare e crescere, poi vediamo”. E’ netto Antonionel rispondere a chi gli chiede se resterà anche il prossimo anno sulla panchina del, rispettando i tre anni firmati la scorsa estate con il presidente De Laurentiis. Parole che sono però un chiaro messaggio al club azzurro, nel solco delle richieste già più volte avanzate dal tecnico sul versante degli investimenti.L’allenatore sa di aver portato in vetta quest’anno unche chiuse mestamente la scorsa stagione al decimo posto; malgrado le partenze di Osimhen e Kvaratskhelia gli azzurri sono già in Champions per la prossima stagione e si giocano lo scudetto con l’Inter a -2 e l’Atalanta a -5.“Mi piacerebbe – spiega oggi – per iliniziare la corsa in pole position, sarebbe carino per me partire con una squadra che ha vinto e ha basi solide.