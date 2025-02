Sololaroma.it - Nantes-Lens, il pronostico di Ligue 1: i dati dicono Under, occhio al 1° tempo

Siamo nel pieno della 23ª giornata di1, con più di qualcosa in palio, al di là di un titolo già nelle mani del PSG. Auxerre-Marsiglia chiuderà questo sabato di gare, mentre il programma di domenica 23 febbraio, in attesa del big match tra il Lione e la banda di Luis Enrique, vedrà tra le altre un interessante, allo Stade de la Beaujorie-Louis Fonteneau alle 15:00. Europa e lotta salvezza si mescolano in maniera prepotente e ad entrambe serve la vittoria.Ormai da anni i padroni di casa vivono sul filo del rasoio di una zona retrocessione sempre evitata per il rotto della cuffia, e quest’anno non sono da meno.al momento al 15° posto, l’ultimo che garantisce la permanenza diretta in1, con 21 punti, 3 in più della terz’ultima, che a fine anno sarà costretta al play-out, e 4 rispetto alla penultima.