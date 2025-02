Laspunta.it - Musicastrocca al Vittoria Colonna di Marino

Domenica 23 febbraio 2025 alle ore 16,00 Teatro in famiglia per piccoli e grandi al “” dicon “La” di Massimiliano Maiucchi. Musiche di Alessandro D’Orazi, Scene di Vittorio.Cosa succede quando la filastrocca incontra le note musicali?Nasce La!!!Un concerto per cantare, ballare e giocare tra le rime e con le note.Perché nelle parole si nasconde la musica e nella musica si ritrovano le parole.Libroni pop-up, canzoni da mimare, scenette comiche e pupazzi accompagnano le canzoni e i bambini saranno chiamati più volte a partecipare attraverso domande, drammatizzazioni coreografiche e cori.Le scenografie sono dell’artista Roberto Capone.I biglietti si possono acquistare al Botteghino del Teatro ed online su Vivaticket.