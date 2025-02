Ilrestodelcarlino.it - MusicAlVoto Un viaggio nel mondo di Bach

"La chiesa del Voto per noi è come un vero e proprio laboratorio culturale: concerti, prove aperte, laboratori corali. Un luogo dove tutti possono avvicinarsi aldella coralità", spiega il maestro Daniele Bononcini, che dall’ottobre 2022 è direttore artistico dell’associazione Modena Musica Sacra, ma non può certo dimenticare i tanti anni trascorsi in Duomo, prima come organista titolare poi anche direttore della Cappella Musicale. Domenica 9 marzo prenderà il via la rassegna ’’ con unmusicale neldi, il più grande compositore di musica sacra: "Il nostro obiettivo è di creare sempre più occasioni di ascolto, perché tutti possano approcciarsi a questa musica", aggiunge Bononcini. Fiore all’occhiello di Modena Musica Sacra sono le più di 110 voci delle quattro compagini corali, i Pueri Cantores, ovvero le voci bianche, i ‘pulcini’, gli Juvenes Cantores, la Schola Polifonica e il Coro Gregoriano, "tutte formazioni consolidate e in crescita – dice il direttore –.