Musica cosmica del Sagro. Gasparotti registra in vetta le sonorità ancestrali

Il musicista Gabrieleè salito sulper rivisitare un brano dell’album ‘Istantanee, volume 1’. Intanto le sue ‘istantanee’ sono arrivate al volume tredici con la nuova live session en plein che segue l’uscita del suo ultimo album ‘Tropismi’, disponibile su vinile essetta e prodotti dall’etichetta americana Important Records e dall’italiana Dio Drone. Il video realizzato sulle pendici deluscirà con l’inizio del tour europeo di ‘Tropismi’, che vedràin duo con la violoncellista Benedetta Dazzi, impegnati in Danimarca, Regensbourg, Dresda, Berlino, Brema, e ad Amsterdam assieme al musicista Nàresh Ran. ‘Istantanea n.13’ è statata in presa diretta in analogico sullo storicotore a due piste, e vedeal sintetizzatore semi-modulare Buchla Music Easel e ai live electronic.