Lanazione.it - Muore in ospedale a 42 anni. Il fratello presenta un esposto. La Procura apre un fascicolo

Leggi su Lanazione.it

Umbertide, 22 febbraio 2025 – Unin- e la conseguente apertura di un- per fare piena luce sulla morte del. Una giallo, al momento, secondo i familiari, affidato agli avvocati. La vittima è un cittadino marocchino di 42, A.A le iniziali, morto ina Città di Castello il 28 gennaio scorso. A chiedere spiegazioni ai sanitari del nosocomio tifernate il congiunto dello scomparso, che si è affidato ai legali Pasquale Perticaro, perugino e Khalid Belkchach, umbertidese, che lo affiancano nell’. I fatti. Il 42enne deceduto, celibe, residente a Umbertide da, ben integrato e impiegato come saldatore in una azienda metalmeccanica locale, lunedì 27 gennaio scorso era stato ricoverato all’locale, dopo un primo passaggio al Pronto soccorso in preda a fortissimi dolori al ventre.