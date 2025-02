Metropolitanmagazine.it - Muore a 30 anni il figlio del senatore Occhiuto: era caduto ieri dall’ottavo piano

Aveva 30Francescodi Mario,di Forza Italia, e nipote di Roberto, attuale presidente della Regione Calabria. L’annuncio e il cordoglio della famiglia arriva in queste ore. Il ragazzo è precipitato, per poi essere portato d’urgenza all’Ospedale di Cosenza. Qui si è spento dopo essere precipitato dalla finestra dello stabile di famiglia, sul centralissimo corso Mazzini, poco dopo le 20 disera.a 30Francesco, precipitatoUna prima ricostruzione sostiene che casa ci fossero entrambi i genitori. Il pm Mariangela Farro vuole comunque indagare per escludere ogni dubbio. I soccorsi sono stati immediati, ma le sue condizioni erano gravissime. Infatti, sebbene i medici dell’ospedale Annunziata hanno tentato il tutto per tutto, non c’è stato niente da fare.