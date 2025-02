Anteprima24.it - Movida a Napoli: cede hashish e cocaina a un turista, 28enne arrestato

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNotte di controlli nel centro storico die nei quartieri a nord della città con i carabinieri che hanno intensificato le attività di presidio, accogliendo le più recenti indicazioni prefettizie. Il bilancio parla di alcuni arresti e svariate denunce. Si è partiti da piazza Bellini, dove undi origini gambiane è statoper spaccio di stupefacenti. I militari del Nucleo Operativo diCentro l’hanno bloccato subito dopo aver cedutoad una31enne e ad un 17enne napoletano. Ilnascondeva in tasca 45 grammi di, 5 die una bomboletta di spray urticante. Addosso anche denaro contante ritenuto provento illecito. L’è stato portato in carcere, in attesa di giudizio. Cinque i parcheggiatori abusivi denunciati in centro città e nel quartiere di Chiaia.