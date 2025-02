Unlimitednews.it - Motta “Delusione per la Champions, ma adesso ricominciamo”

TORINO (ITALPRESS) – “L’autocritica la faccio e la facciamo tuttii giorni, tutte le scelte sono fatte per ottenere il massimo inquel momento. Ladi tutti esiste, è tanta, siamo tristiperchè volevamo passare agli ottavi e non ci siamo riuscii. Ma, dobbiamo pensare alla gara di domani, ciaspetta un’altra settimana impegnativa, dobbiamo essere svegli eattenti come abbiamo sempre fatto”. Così il tecnico della Juventus Thiagoalla vigilia della sfida contro ilCagliari, a distanza di tre giorni dall’eliminazione inper mano del Psv. “Contro il Cagliari sarà complicato, conosciamo l’avversario, le difficoltà dell’ambiente e sappiamo che dobbiamo fare una grandissima partita per continuare in campionato il nostro percorso e il nostro grande obiettivo obiettivo oggi è quello di vincere domani.