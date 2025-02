Ilrestodelcarlino.it - Mostra al San Domenico: nello specchio si riflette su se stessi, tra desideri e paure

Forlì, 22 febbraio 2025 – E lofu. Unod’acqua, quello in cui Narciso vide se stesso per la prima volta, o un frammento di vetronte, nel quale il volto specchiato generò tutta una serie di allegorie rinascimentali, spesso a soggetto femminile, di cui sono protagoniste ‘La Prudenza’ di Lavinia Fontana e la Venere del Tiziano. C’è una parola su tutte, “rsi”, che racchiude quella relazione strettissima tra corpo e mente, di cui gli autoritratti esposti nella nuova, grandeal San, rappresentano l’endorsement. Se il primo autoritratto della storia dell’arte fu quello di Narciso, il cui mito viene rappresentato da numerosi artisti attraverso i secoli, da Tintoretto a Bill Viola, il percorso scivola via fra epoche ed esigenze differenti, che sottolineano il ruolo storico e sociale dell’artista e la necessità di autorappresentarsi in opere collettive, come avviene in epoca umanistica: un esempio su tutti è la ‘Presentazione al Tempio’ di Bellini per approdare al ‘Doppio ritratto’ del Pontormo che rappresenta già l’affermazione dell’autoritratto come genere autonomo, nel Cinquecento; una tematica che significa anche una meditazione sulle esistenze degli artisti, delle loro condizioni, dell’arte stessa.