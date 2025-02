Ilfattoquotidiano.it - Morto nella notte Francesco Occhiuto, il figlio del senatore di Forza Italia era precipitato dall’ottavo piano a Cosenza. Aveva 30 anni

da una finestra della casa in cui viveva, all’ottavodi un palazzo nel centro di. Così èdeldied ex sindaco della città calabrese, Mario, e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto. Il giovane30.La caduta dall’abitazione in cui viveva con la famiglia, in viale Mancini, è avvenutatarda serata di ieri, venerdì 21 febbraio. Il 30enne, dottorando in Psicologia, era arrivato all’ospedale Annunziata diin gravissime condizioni: in un primo momento i sanitarino ipotizzato un trasferimento d’urgenza a Catanzaro in elisoccorso, ma, dopo aver valutato il quadro clinico e le condizioni particolarmente gravi, hanno deciso di provare a rianimarlo nel polo ospedaliero cosentino.