Morto il sindacalista Marcello Casati. Una vita al fianco dei lavoratori Piaggio

Pontedera, 22 febbraio 2025 – Il mondo del lavoro e del sindacalismo toscano perde uno dei suoi punti di riferimento. E’infatti, 77 anni, storicodella. Da tempo in pensione, si è spento nella sua casa di Terricciola. Di lui si ricordano soprattutto la capacità di confronto e la fermezza nelle lotte sindacali. Per anni ha combattuto aldeidella, difendendo a spada tratta lo stabilimento di Pontedera. E proprio all’interno dellaè statodal 1977, oltre a ricoprire il ruolo di segretario Uilm dal 1996 al 2004. E’ stato anche segretario provinciale Uil Pensionati, dopo che nel 2019 era stato nominato presidente dell’INPS a Pisa. Tradizionalmente legato al partito socialista, era uno dei punti di riferimento degli operai in Valdera e nella provincia di Pisa.