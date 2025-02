Sbircialanotizia.it - Morto il figlio del senatore Occhiuto, era caduto da ultimo piano palazzo

Il 30enne era arrivato in condizioni disperate in ospedale a Cosenza Francescodeled ex sindaco di Cosenza, Mario, e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto, ènella notte. Il giovane, 30 anni, dottorando in Psicologia, era arrivato all’ospedale ‘Annunziata’ in condizioni disperate dopo esseredall’dell’abitazione . L'articoloildel, eradaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.