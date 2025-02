Morto il figlio del senatore Occhiuto era caduto da ultimo piano palazzo

Leggi su .com

(Adnkronos) – Francescodeled ex sindaco di Cosenza, Mario, e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto, ènella notte. Il giovane, 30 anni, dottorando in Psicologia, era arrivato all'ospedale 'Annunziata' in condizioni disperate dopo esseredall'dell'abitazione in cui viveva con la famiglia, in viale Mancini, .L'articoloildel, eradaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.