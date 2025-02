Morto il figlio del senatore Occhiuto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.15 Francesco30enne delMario di Forza Italia e nipote del governatore della Calabria Roberto, èdopo essere caduto dall' ottavo piano dell'abitazione di famiglia. Precipitato in circostanze ancora da chiarire, è stato portato in ospedale, ma per lui non c'è stato niente da fare Cordoglio e vicinanza sono arrivati alla famiglia da esponenti della maggioranza e dell'opposizione. Coro di solidarietà da parte di ogni schieramento, ma anche da enti,sindacati e categorie.