Morterone getta rifiuti nel bosco ma ci sono documenti col suo nome | identificato

(Lecco), 22 febbraio 2025 – Quasi mezz'ora e quindici chilometri di strada di montagna per disfarsi diche avrebbe potuto buttare più velocemente e comodamente in discarica. Gli agenti della Polizia locale di Ballabio hannoun incivile che abbandonato sacchi e scatoloni di spazzatura lungo la strada per, il paese più piccolo d'Italia. E' un lecchese di vent'anni. L'abbandono diSi è preso la briga di caricarli in auto, percorrere la nuova Lecco – Ballabio o la vecchia Sp 62 per la Valsassina, arrivare fino a Ballabio per poi imboccare la provinciale 63 che sale verso. Una volta individuata una piazzola ha accostato e svuotato il bagagliaio avanti e indietro per nascondere alla bell'e meglio il suo carico di inciviltà tra alberi e arbusti.