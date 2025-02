Ilgiorno.it - Monza, multe per migliaia di euro ai furbetti dei saldi: ritoccavano all’insù i prezzi prima delle svendite

Leggi su Ilgiorno.it

, 22 febbraio 2025 – Idei. Che aumentavano idella merce qualche giornodi applicare sconti che in realtà non erano ovviamente più tali. A scoprire questo e altri sistemi di vendita fraudolenti sono stati gli agenti della Polizia locale di, che al termine di una meticolosa attività di controlli suidi fine stagione hanno staccato sanzioni per ventimila. Sotto esame A partire dal 6 gennaio, l'Ufficio Tutela del Consumatore eImprese della Polizia locale ha condotto un'attenta attività di controllo per garantire la corretta applicazione della normativa suidi fine stagione, e le verifiche hanno portato alla irrogazione appunto di sanzioni per un totale di circa ventimila. L’operazione ha avuto inizio con un monitoraggio preliminare, durante il quale sono stati rilevati e documentati, in abiti civili, idella merce espostadell’inizio ufficiale dei