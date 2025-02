Sport.quotidiano.net - Montebianco, c’è Senigallia. E bisogna rialzarsi subito

Partita casalinga per ilPrato Calcio a 5 ma il match contro l’Audax, una delle tre squadre che occupano attualmente l’ultimo posto in classifica, andrà eccezionalmente in scena al Pala Rogai di Maliseti essendo il Pala Kobilica impegnato per un’altra manifestazione. Cambia lo scenario ma non cambia il compito dei biancazzurri che sono chiamati a tornare alla vittoria dopo il passo falso patito nel turno precedente, sul campo del New Real Rieti. Una sconfitta quella subita sabato scorso che ha lasciato molto amaro in bocca agli uomini di Pullerà, che contro i marchigiani cercheranno di riscattarsi, confermando il successo ottenuto anche all’andata a campi invertiti (afinì 2-6). Per questo appuntamento, ilnon potrà contrare però sull’argentino Nieto, espulso proprio a Rieti.