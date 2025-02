Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, Capcom e Sony hanno pubblicato un lungo video gameplay

un nuovodidurante l’evento speciale “Play! Play! Play!”, organizzato da PlayStation Giappone. La diretta, della durata di un’ora e quindici minuti, è disponibile online, sebbene sia interamente in giapponese e senza sottotitoli ufficiali. Tuttavia, grazie alle numerose sequenze di gioco, è possibile apprezzare ilanche senza comprendere i dialoghi.Ma addentrandoci nel dettaglio, ilin questione mostra nel dettaglio alcune battaglie contro i potenti mostri che popoleranno il mondo aperto di. Aggiungiamo inoltre che la parte più interessante della diretta inizia attorno al minuto 33:00 e si estende fino al minuto 60:00, con alcune brevi interruzioni. Durante il filmato vengono inoltre presentati vari equipaggiamenti, sebbene il testo in giapponese non permetta di cogliere tutti i dettagli.