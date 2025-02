Iltempo.it - Mondo in ansia per il Pontefice. Pregliasco: "Perché il bollettino preoccupa"

È un quadro critico e in peggioramento quello che si evince dalmedico diramato stasera dalla Santa Sede sulla salute di Papa Francesco. Al termine di una giornata difficile in cui il silenzio non ha lasciato presagire nulla di buono, sono arrivati gli aggiornamenti: il"non è fuori pericolo", soprattuttoha avuto una "crisi respiratoria asmatica di entità prolungata" e il bisogno sia di "una trasfusione di sangue" che dell'applicazione di "ossigeno ad alti flussi". Informazioni, quelle diffuse in merito al ricovero di Bergoglio al Policlinico Gemelli, chenomettono in luce "una difficoltà di reazione del paziente alla terapia". Lo ha dichiarato il virologo Fabrizioall'Adnkronos Salute. Are, secondo l'esperto, non è solo la polmonite bilaterale che ha colpito il, ma anche "questi problemi di bronchite asmatica di cui già soffriva e che in questo momento non aiutano a migliorare le condizioni del polmone", ha detto l'esperto.