Mondiali Biathlon alla Norvegia la staffetta maschile Sul podio anche Francia e Germania Italia quinta

Leggi su Sportface.it

Se non è, quasi sempre è. La decima gara deidiin corso a Lenzerheide vede la squadra scandinava aggiudicarsi laproprio davanti a quella francese, conquistando così il terzo oro in questa manifestazione iridata. Il quartetto Stroemsheim, T.Boe, Laegreid, J.Boe si prende la testa della corsa già durante i primi chilometri e non la molla neper un secondo fino al traguardo, arrivando con poco meno di un minuto di margine sulladei due Claude, Perrot e Fillon Maillet. Bronzo che va, mentre l’di Cappellari, Hofer, Zeni e Giacomel chiude inposizione dopo la grande rimonta effettuata dal nostro numero uno nella frazione conclusiva.Cappellari parte con zero erroriGara che parte subito con tanti errori da parte delle favorite e non solo, con Davide Cappellari che è addirittura l’unico dei ventitré atleti impegnati in prima frazione ad essere perfetto nei due poligoni d’apertura.