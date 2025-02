Unlimitednews.it - Mo, identificata la salma di Shiri Bibas. Oggi altro scambio di ostaggi

MILANO (ITALPRESS) – E’ diil corpo restituito ieri da Hamas as Israele. Ad affermarlo gli esperti dell’Istituto di medicina legale di Israele, che hanno identificato il corpo di, la madre dei piccoli Kfir e Ariel. “Abbiamo ricevuto la notizia che temevamo di più: la nostraè stata assassinata in prigionia”, hanno scritto stamattina i familiari sugli account social BringBack. La donna “ora è tornata a casa dai suoi figli per riposare”, si legge nella dichiarazione dei famigliari della donna. Anche il kibbutz doveè stata rapita nell’attacco contro Israele del 7 ottobre 2023 ha confermato la morte della donna. “Annunciamo con profondo dolore e cordoglio l’assassinio di, uccisa durante la prigionia a Gaza”.Nel frattempo l’ala militare di Hamas, è già schierata sul sito in cuiavrà luogo la consegna dei prigionieri israeliani a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.