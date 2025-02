Internews24.com - Mkhitaryan a Mediaset: «Lazio? Contro di loro in gara secca può succedere di tutto, non ripeteranno quegli errori»

di RedazioneIl centrocampista dell’Inter, Henrikh, ha parlato così in vista delle garelain Coppa Italia eil Napoli in campionatoIntervenuto ai microfoni di Sport, il centrocampista dell’Inter, Henrikh, ha parlato così dei prossimi impegni dei nerazzurri tra campionato e Coppa Italia. Dopo la partita di stasera a San Siroil Genoa, valevole per il 26° turno del campionato di Serie A, per la squadra di Simone Inzaghi sarà l’ora di rimettere la testa sulla Coppa Italia con i Quarti di Finaleladi Marco Baroni. Il primo savvenuto in campionato tra i nerazzurri e i biancocelesti è stato stravinto dalla beneamata con un 6-0 tennistico maturato nel match dell’Olimpico. Martedì però, con ogni probabilità, saràun altro tipo di partita, e ne è consapevole anche l’armeno.