Secoloditalia.it - Mistero a Cosenza: il figlio del senatore Occhiuto precipita dall’ottavo piano e muore nella notte

sulle cause dell’incidente che ha cagionato la morte di Francescodeled ex sindaco di, Mario, e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto. Il giovane, 30 anni, dottorando in Psicologia, era arrivato all’ospedale ‘Annunziata’ in condizioni disperate dopo essere caduto dall’ultimodell’abitazione in cui viveva con la famiglia, in viale Mancini, nel centro di.La tragica morte deldi MarioIn un primo momento i sanitari avevano ipotizzato un trasferimento d’urgenza a Catanzaro in elisoccorso ma, dopo aver valutato il quadro clinico e le sue condizioni particolarmente gravi a causa delle ferite riportate, hanno deciso di provare a rianimarlostruttura ospedaliera ditramite ventilazione meccanica assistita.