Mister Movie | Un film su Elden Ring? George R R Martin accende le speranze dei fan

Un film su Elden Ring? George R.R. Martin accende le speranze dei fan

R.R.potrebbe non aver ancora concluso The Winds of Winter, ma il suo coinvolgimento in altri progetti continua senza sosta. Oltre agli spin-off di Game of Thrones targati HBO, l’autore ha trovato un nuovo campo di espressione nel mondo dei videogiochi, collaborando con FromSoftware alla creazione di. Il titolo, lanciato nel 2022, ha riscosso un successo straordinario, diventando rapidamente uno dei giochi più acclamati di tutti i tempi grazie al suo worldbuilding curato dae dal game director Hidetaka Miyazaki.Ora, le voci su un possibile adattamento cinematografico del gioco iniziano a farsi sempre più insistenti.R.R.conferma le trattative per undiDurante un'intervista con IGN,ha accennato all'eventualità di un adattamento cinematografico di, alimentando l’entusiasmo dei fan.