Mistermovie.it - Mister Movie | Il nuovo Venom: Marvel introduce un volto inaspettato

Leggi su Mistermovie.it

L’universoè in fermento per l’introduzione di una nuova identità legata al simbionte. Lo scorso dicembre, è stata svelata una versione inedita del personaggio con un design dorato, ma l’identità dell’ospite dietro questa trasformazione è rimasta avvolta nelo. Tuttavia,ha confermato che il simbionte ha trovato unportatore, suscitando grande curiosità tra i lettori.Paul è ilospite di?Negli ultimi mesi, le speculazioni dei fan si sono concentrate su chi potrebbe essere la nuova incarnazione di. Una teoria sempre più popolare suggerisce che Paul, il fidanzato di Mary Jane, possa essere ilospite del simbionte. Questo personaggio, introdotto nella serie The Amazing Spider-Man, ha diviso l’opinione del pubblico per il suo ruolo nella separazione tra Peter Parker e MJ, trasformandosi in una figura controversa tra i lettori.