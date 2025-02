Mistermovie.it - Mister Movie | Enzo protagonista della puntata del 22 febbraio di Le Stagioni dell’Amore

L’amore non conosce età e il programma condotto da Mara Venier, Le, ne è la dimostrazione perfetta. Ogni sabato su Rai 1, il format emoziona il pubblico con storie di incontri e nuove possibilità sentimentali. Ladel 22vedrà, un ottantenne milanese che non ha mai smesso di credere nei sentimenti e che è pronto a mettersi in gioco per trovare una nuova compagna di vita.Chi èè un uomo di grande esperienza e vitalità, con alle spalle due matrimoni e una vita ricca di emozioni. Nonostante il tempo che passa, il suo desiderio di amare e condividere momenti speciali non si è mai affievolito. Per lui, il programma ha selezionato tre donne che potrebbero rappresentare l’incontro perfetto per costruire una nuova relazione.