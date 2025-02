Mister Movie | Chi è Lorenzo Pataro la morte improvvisa e l’ultima poesia

Leggi su Mistermovie.it

Il mondo dellaitaliana è in lutto per la prematura scomparsa di, giovane talento originario di Laino Borgo, in provincia di Cosenza.Addio a: il giovane poeta calabrese che ha incantato la letteratura italianaA soli 27 anni, la sua voce autentica e intensa ha smesso di risuonare, lasciando un vuoto incolmabile tra lettori e colleghi. Al momento, le circostanze della suanon sono state rese note.Una poetica raffinata tra malinconia e speranzasi era distinto per la sua scrittura profonda, capace di intrecciare emozioni contrastanti, trasformando il dolore e la bellezza della vita in versi toccanti. La sua raccolta Amuleti lo aveva portato a essere finalista al Premio Strega2023 e al Premio Pontedilegno2024, eventi che avevano consolidato il suo ruolo nel panorama culturale italiano.