Mister Movie | Anticipazioni Grande Fratello eliminato 24 Febbraio e televoto

Lunedì 24torna su Canale 5 il consueto appuntamento serale con il18, condotto da Alfonso Signorini. Una puntata ricca di tensione che vedrà l'eliminazione definitiva di uno dei concorrenti in nomination.18:puntata del 24, eliminazione in arrivoCinque concorrenti sono finiti alquesta settimana: Shaila Gatta, Iago Garcia, Mattia Fumagalli, Chiara Cainelli e Luca. Il pubblico da casa ha il compito di salvare il proprio preferito e chi otterrà il minor numero di voti dovrà lasciare definitivamente la casa più spiata d'Italia.Sondaggio: chi rischia di più?Secondo il sondaggio effettuato dal forum Forum Free, al quale hanno partecipato 1008 utenti fino al 21alle 8:30, i risultati vedono Iago Garcia in testa con il 39% delle preferenze.