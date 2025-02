Notizie.com - Minuto silenzio per vittime da aggressione cani, ieri ennesimo caso su bimbo di 15 giorni: la protesta sui social

Suinetwork è stato lanciato ildidedicato dalle famiglie delledi aggressioni daia ogni singola persona che ha perso la vita.perdasudi 15: lasui(Notizie.com)In un clima di crescente dolore nelle ultime ore si è aggiunto ildi un neonato di 15morso da un cane alla testa e ricoverato urgentemente all’Ospedale Meyer di Firenze. Ancora in prognosi riservata ilè stato operato ed è in codice rosso anche se SkyTg24 fa sapere che non è in pericolo di vita.Priscilla Pasqualini, sorella di Paolo ucciso dodici mesi fa a 39 anni anni da tre rottweiler nel bosco di Manziana, ha parlato a Notizie.com dell’iniziativa che lei stessa ha curato: “Ho proposta l’idea sul gruppo Whatsapp delle, siamo un’associazione di fatto, è stata subito accolta.