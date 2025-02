Abruzzo24ore.tv - Mini market chiuso per gravi carenze igieniche e sicurezza a Teramo

- Undi Alba Adriatica è statopere violazioni delle norme sullasul lavoro, con sanzioni superiori a 24.000 euro. Ad Alba Adriatica, i Carabinieri locali, insieme ai colleghi del NAS di Pescara e del NIL di, hanno effettuato un'ispezione in uncon annessa macelleria, riscontrandoigienico-sanitarie e violazioni delle norme sullasul lavoro. Le irregolarità includevano inadeguatezze strutturali, assenza del manuale di autocontrollo alimentare, mancanza del documento di valutazione dei rischi per i lavoratori enei dispositivi di primo soccorso. Di conseguenza, l'attività è stata sospesa e sono state comminate sanzioni per oltre 24.000 euro. Non è la prima volta che questo esercizio commerciale incorre in tali problematiche; circa due anni fa, era già stato oggetto di provvedimenti simili per le medesime ragioni.