M’illumino di meno 2025 | le novità dell’edizione e le azioni della rete ASviS

Swap party, lezioni al buio, video sul risparmio energetico: le 30 iniziative degli Aderenti e degli Alleati dell’Alleanza, con un contributo importanteRus, in occasionecampagna di Rai Radio 2. 14/2/di Maddalena BindaUn’intera settimana per promuovere la cultura dello sviluppo sostenibile e del risparmio delle risorse: è la21esima edizione dell’iniziativadi, promossa annualmente da Rai Radio2. Tra il 16 e il 21 febbraio cittadine e cittadini, imprese, scuole e associsono invitati a compiere e raccontareper il risparmio energetico e la transizione energetica.La campagna, dalla nascita all’edizione di quest’annodiè nata in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, il 16 febbraio 2005. Adottato nel 1997 in Giappone, il Protocollo di Kyoto è il primo accordo internazionale con cui i Paesi industrializzati si sono impegnati a ridurre le emissioni di alcuni gas a effetto serra responsabili del cambiamento climatico.