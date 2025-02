Fanpage.it - Milinkovic-Savic perfetto pararigori, già meglio di Donnarumma: “Non conto i record, conto i punti”

Vanjaè stato il migliore in assoluto nella gara vinta dal Torino sul Milan. Una prestazione esemplare, in cui ha parato tutto anche il rigore di Pulisic, prendendosi un paio di primati stagionali: "Non mi interessano, non li. Preferisco contare i punti presi oggi"