Sport.quotidiano.net - Milinkovic paratutto. Così un Toro cinico batte un brutto Milan: il risultato finale è 2-1

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino 22 febbraio 2025 - Un inno al calcio difensivo, al saper approfittare degli errori avversari, spinti anche da un portiere quasi insuperabile. Il Torinoilallo stadio Olimpico Grande Torino per 2-1, approfittando di due maxi ingenuità dei rossoneri e ottenendo tre punti prestigiosi. I granata la sbloccano subito grazie alla goffa autorete combinata da Maignan e Thiaw, assegnata a quest'ultimo. Reijnders illude il Diavolo di una rimonta, ma Ginietis firma la rete che vale il successo per i ragazzi di Paolo Vanoli, merito anche della punizione battuta veloce di Sanabria. Primo tempo Per la sfida contro i rososneri Vanoli si gioca fin da subito la carta Elmas, schierato in trequarti sulla sinistra, con Vlasic al centro e Lazaro a destra, alle spalle di Sanabria. Ricci e Casadei è la coppia in mediana, mentre dietro, davanti a-Savic, la linea a quattro vede Maripán e Coco al centro, Pedersen a destra e Biraghi, alla prima da titolare, sulla sinistra.