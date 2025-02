Internews24.com - Milinkovic nel Matchday Programme di Inter Genoa: « La mia priorità è aiutare il gruppo, sono molto orgogliosa di far parte di questo Club»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, calciatrice dell’Women si è raccontata nel corso deldiOspite delPrgramme di, calciatrice dell’Women ha espresso le sue emozioni in merito al fatto di fardelnerazzurro.PAROLE – «una calciatrice che gioca per la squadra, la miail. Siamo una squadra matura, con una chiara filosofia di gioco, strutturata e disciplinata e i numeri hanno confermato il nostro percorso.di fardi uncon una storia così ricca e una mentalità vincente. Ogni giorno lavoro per crescere come giocatrice, sapendo che indossare questa maglia richiede il massimo livello di dedizione e professionalità. Abbiamo grandi obiettivi davanti a noi edeterminata a contribuire per renderli realtà».