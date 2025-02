Nerdpool.it - Miles Morales torna nel nuovo universo Ultimate!

Leggi su Nerdpool.it

sta perre nell’, ma non è l’che conosce bene. L’originale della Marvel è stato una delle vittime dell’evento Secret Wars del 2015-2016. Alcuni personaggi selezionati, come, sono stati trasferiti nell’principale di Terra-616. Dopo essere stato messo da parte, unsi è formato con la miniserieInvasion, dando vita a nuovi titoli comeSpider-Man con protagonista un Peter Parker sposato e con figli. È appena iniziato il secondo anno dele la prima serie limitata portaa conoscere i personaggi della lineaSpider-Man: Incursion è una serie limitata di cinque numeri realizzata da Deniz Camp (s), Cody Ziglar (: Spider-Man) e Jonas Scharf (Universe: One Year).