Milano | rapinano studenteferito l' amico

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.20 Uno studente è stato rapinato e un suointervenuto a difenderlo è rimasto ferito da una coltellata, sferrata da un gruppo di 4-5 rapinatori, a. Il ferito,colpito da una coltellata superficiale, è un 22enne spagnolo in Italia per l'Erasmus. Con loro c'era anche un altro, anche lui studente. I tre rincasavano dopo una serata in discoteca. Il gruppo di balordi ha tentato di strappare la collanina a uno dei 3 ragazzi e lo spagnolo intervenuto in sua difesa è stato ferito al fianco.