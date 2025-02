Thesocialpost.it - Milano, studente Erasmus accoltellato mentre difende un amico da una rapina

Un grave episodio di violenza si è verificato nella notte a, in viale Romagna, dove un giovanespagnolo di 22 anni è statodopo essere intervenuto perre unda un tentativo di. L’aggressione è avvenuta intorno alle 5.50 del mattino, quando un gruppo di giovani di origine nordafricana ha avvicinato un coetaneo della vittima per strappargli una catenina d’oro, riuscendo a sottrarre solo il ciondolo.L’aggressione e la fuga deitoriNel tentativo di aiutare il suo, il 22enne è stato colpito da un fendente al fianco sinistro. Itori si sono poi dati alla fuga a piedi, dirigendosi verso via Pascoli. Subito dopo l’aggressione, i soccorsi sono stati allertati e il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli.