Tg24.sky.it - Milano, lupo finisce nel Naviglio: salvato dai vigili del fuoco

deldel nucleo SAF fluviale hanno recuperato ilbloccato su una roggia delGrande. L'operazione, riferiscono i, non è stata semplice per "la naturale resistenza dell'animale". Ilsta bene e adesso sarà affidato alle cure degli esperti veterinari. L'intervento L'intervento è iniziato poco dopo le 7 a Gaggiano, comune agricolo del Sud-Est milanese, tra viae via Italia. Su posto sono arrivati i pompieri del distaccamento milanese di via Darwin e il nucleo Saf fluviale: il, di piccola taglia, animale tutelato, non è ancora stato fisicamente portato via in attesa dell'arrivo degli esperti del Cras di, il centro di recupero per gli animali selvatici.