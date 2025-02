Dayitalianews.com - Milano, fermato Simba la Rue in auto con Baby Gang senza patente e hashish in tasca

Il trapperLa Rue (nella foto) è statoe denunciato mentre era alla guida di una grossa Mercedes in compagnia dell’amico. Il cantante è stato trovatoe avevanelle tasche. Per lui, scatta anche il divieto di ingresso nei locali pubblici.Il fermo in Viale CorsicaIl fermo è avvenuto ieri pomeriggio (21 febbraio) a.Alle 17.30 di ieri, una Mercedes è stata fermata da una pattuglia della polizia locale mentre transita in viale Corsica, a. Alla guida c’èLa Rue, al suo fianco l’amico e collega(nella foto sotto). Il trapper viene trovatoe denunciato per spaccio.Dopo i guai con la giustizia, Mohamed Lamine Saida, noto comeLa Rue, aveva il divieto di tornare aper tre anni. Questo perché è stato colpito di una condanna definitiva a 3 anni e 9 mesi per rapina e lesioni ai danni del rivaleTouché, il 30 gennaio scorso.