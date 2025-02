Quotidiano.net - Milano-Cortina nel mirino. Sabotata la pista da bob: "Un atto vile e criminale"

Uno dei tubi di refrigerazione nel cantiere dello Sliding centre dellada bob diportato in mezzo alla strada, per bloccare la circolazione e i lavori del cantiere a pochi giorni dal sopralluogo del Cio previsto per il 24 febbraio. Il comitato che si occupa delle infrastrutture dei Giochi invernali 2026 presenta denuncia, ma non è chiaro se si trattato effettivamente di sabotaggio o di incidente. E montano le inevitabili polemiche politiche, con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che se la prende con "chi vuole sabotare le Olimpiadi del 2026: non ci faremo intimidire. All’odio e al livore dei signori del no rispondiamo con l’Italia dei sì: avanti con le opere, senza sosta e senza paura!". Mentre Alleanza Verdi Sinistra parla di condanna dell’doloso ma ribadisce la sua "completa opposizione a una grande opera devastatrice".