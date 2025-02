.com - Milano-Cortina, Bianchedi: “Olimpiadi più gender balance di sempre”

(Adnkronos) – “Leinvernali disaranno leinvernali piùdi. Mentre a Parigi sono state leestive con il 50% della partecipazione delle atlete donne, noi raggiungeremo il 48% per un tema di calendario, non dipenderà dal comitato organizzatore”. Sono le parole di Diana, ex schermitrice due volte oro olimpico e ora Chief strategy planning & Legacy officer di Fondazione2026, intervenuta, questa mattina a, alla presentazione in anteprima della mostra “Una vita per lo Sport. Volti e conquiste delle 100esperte” ideata, curata e prodotta da Fondazione Bracco con il patrocinio del Comune die Fondazione2026. A un anno dai Giochi invernali, l’esposizione, che sarà allestita dal 25 febbraio al 25 marzo, in Corso Vittorio Emanuele a, si colloca nell’ambito del progetto ‘100 donne contro gli stereotipi’ (“#100esperte”), ideato dall’Osservatorio di Pavia e dall’associazione Gi.