Ilgiorno.it - Milano, corteo contro il ddl sicurezza: un migliaio di persone in piazza. Qualche momento di tensione

– Circa un migliaia di manifestanti hanno sfilato sabato pomeriggio nel cuore dinelorganizzatoil ddl, protesta indetta non solo nel capoluogo lombardo ma in tutte le principali città italiane. “Zone rosse non ne vogliamo": è stato uno dei cori più scanditi mentre al cielo sventolavano tante bandiere della Palestina o vessilli rossi, e venivano srotolati striscionila “svolta autoritaria” del governo Meloni Il lungo serpentone, formato dalla galassia dei centri sociali, da sindacalisti Fiom e Cgil, da sigle comuniste ma anche da semplici cittadini contrari alla politica dell’esecutivo in tema di, è partito da24 maggio per dirigersi versoLodi. Lungo il percorso sono state esplose rumorose bombe-carta e imbrattati con vernice spray molti muri.