Liberoquotidiano.it - Milano, 19enne accoltellato da nordafricani: la reazione di Beppe Sala è sconcertante

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un'aggressione brutale, l'ennesima nellache ogni giorno sprofonda sempre più nell'insicurezza. Un ragazzo di 19 anni è statogiovedì sera, 20 febbraio, davanti al centro commerciale Merlata Bloom, vittima di un assalto feroce a scopo di rapina da parte di cinque ragazzi. Il giovane è stato accerchiato da una banda di cinque uomini di origine nordafricana che lo hanno colpito con più fendenti alla testa, alla schiena e a una mano, lasciandolo a terra in una pozza di sangue prima di fuggire con il suo iPhone e il monopattino. I fatti si sono consumati intorno alle 21 in via Pier Paolo Pasolini, lungo uno dei vialetti di accesso al nuovo mall milanese. Il diciannovenne si trovava in compagnia della fidanzata, un'italiana di origine ecuadoriana, quando è stato avvicinato da un giovane che ha chiesto una sigaretta.